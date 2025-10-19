șofer cu 227 km/h pe autostradă: amendă uriașă și permis suspendat

Un șofer de 24 de ani din Puchenii Mari, județul Prahova, a fost prins de radar în timp ce zbura efectiv pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, cu 227 de kilometri pe oră — cu aproape 100 km/h peste limita legală.

Incidentul a avut loc sâmbătă, la ora 14:03, la kilometrul 24 al autostrăzii. Polițiștii Brigăzii Autostrăzi l-au oprit pe tânărul care conducea cu o viteză extrem de periculoasă pe un sector unde limita maximă este de 130 km/h.

Pentru viteza record, șoferul a fost amendat cu 3.037 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Poliția Română transmite că asemenea comportamente în trafic pot avea consecințe dramatice: