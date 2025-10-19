tânără din rășinari și femeie din alțîna, dispărute fără urmă. poliția cere sprijinul populației

Polițiștii sibieni au fost sesizați cu privire la două cazuri de dispariție, petrecute în ultimele zile, în Rășinari și Alțîna. O tânără de 24 de ani și o femeie de 47 de ani au plecat de acasă și nu s-au mai întors. Autoritățile fac apel la cetățeni pentru ajutor.

O tânără de 24 de ani din Rășinari, plecată la magazin și dispărută fără urmă

Prima sesizare a venit din Rășinari, unde o femeie și-a anunțat sâmbătă dispariția surorii sale, Oprea Florinela, în vârstă de 24 de ani.

Potrivit Poliției Sibiu, tânăra a plecat de acasă în jurul orei 17:00, spunând că merge la un magazin din localitate, însă nu a mai revenit.

Florinela are 155 cm înălțime, 55 de kilograme, păr negru și ochi căprui. La momentul dispariției, purta hanorac roz închis, blugi albaștri și adidași gri.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Șelimbăr au început căutările, iar orice persoană care poate oferi informații este rugată să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

Femeie de 47 de ani din Alțîna, plecată de acasă și de negăsit

Al doilea caz a fost raportat de un bărbat din Alțîna, care a anunțat dispariția soției sale, Banu Lenuța, în vârstă de 47 de ani.

Potrivit anchetatorilor, femeia a plecat de acasă miercuri, 16 octombrie, într-o direcție necunoscută și nu s-a mai întors.

Lenuța are 1,65 m înălțime, construcție atletică, păr lung blond și ochi căprui. În momentul plecării, purta pantaloni și bluză negre și papuci albi.

Cazul este instrumentat de polițiștii Secției 3 Agnita, care continuă verificările pentru a-i stabili traseul și a o găsi cât mai repede.

„Persoanele care pot oferi informaţii care să conducă la depistarea celor două femei sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.