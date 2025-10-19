vânt puternic la munte în carpații meridionali. a fost emis cod galben

Meteorologii au emis avertizări de cod galben până duminică, la ora 15.00, în zona Carpațiilor Meridionali.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică este vânt puternic în zonele montane ale Carpaților Meridionali. Meteorologii au emis avertizări de tipul cod galben de vânt, potrivit Mediafax.

Conform avertizării este vorba despre intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…120 km/h.

Sunt vizate zonele montane aflate la peste 1.800 de metri din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.

Avertizarea este valabilă duminică până la ora 9.00.