victorie la scor în deplasare pentru fc hermannstadt. triplă pentru golghetera echipei

Echipa feminină de fotbal FC Hermannstadt a câștigat duminică, la Aleșd, 4-0 cu Athletic CS United Bihor, în etapa a 6-a a Ligii 2.

Fetele de la FC Hermannstadt sunt într-o formă bună și au făcut scor duminică, la Aleșd, 4-0 cu Athletic CS United Bihor. Pentru sibience au marcat Denisa Chirilă (3) și Maria Băilă.

Echipa pregătită de Dan Călinescu are 4 victorii consecutive și este pe locul 3 în serie, cu 13 puncte din 6 meciuri.

Duminica viitoare, FC Hermannstdt va juca în Cupa României cu Interstar Sibiu, echipă care activează în Liga 3. Interstar este pregătită de fostul tehnician al sibiencelor, Octavian Budică, iar în stafful tehnic este și Nicoleta Adam, fostul portar al fetelor de la Academia Măgura.

Fetele de la Academia de Fotbal Măgura joacă în competițiile oficiale sub egida lui FC Hermannstadt, în baza unui protocol de colaborare între cele două grupări.

FC Hermannstadt: Șerban – Gînfălean, Bocăniciu, Budică, D. Oana – Băilă, Dinescu, C. Popa, Muntean – Chirilă, Răileanu. Au mai jucat: Vasile, Lepșa, Nistor.