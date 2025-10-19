Zeci de sibieni – tineri, femei, bărbați, vârstnici și familii cu copii – au participat duminică, la cea de-a unsprezecea ediție a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, organizat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G., parte a Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Evenimentul a avut loc simultan în 10 orașe din România, iar la Sibiu a început la ora 15:00, pe traseul Piața Mare – Bulevardul Nicolae Bălcescu – Piața Mare. Participanții au purtat pancarte cu mesaje puternice. „Fără frică pe stradă”, „Vrem să fim în siguranță”, „Relațiile sănătoase sunt relații echilibrate”, „Tu dai tonul la egalitate”.

„Este nevoie de noi toți ca să oprim violența asupra femeilor”

Marșul a fost mai mult decât o formă de protest: a fost o formă de solidaritate. Participanții au transmis un mesaj ferm: violența împotriva femeilor este o problemă de comunitate și trebuie combătută colectiv – de cetățeni, autorități, presă și societatea civilă. „Am venit să susțin mesajul împotriva violenței, mai ales asupra femeilor. Anul acesta au fost zeci de cazuri de femei ucise în România. Nu e normal. Cred că numărul a crescut din cauza stresului, lipsei de educație, dar și a lipsei de acțiune din partea autorităților. Avem legi, dar nu se aplică”, a spus Paul, unul dintre participanți.

O altă participantă a venit alături de verișoara ei și a subliniat gravitatea situației. „Mi se pare important acest marș. E vorba despre siguranță, feminitate, echilibru într-o societate dezechilibrată. Cazurile de violență sunt tot mai multe. E deja un tip de asasinat tăcut împotriva femeilor care nu știu să se apere”, a spus aceasta.

Camelia Proca (A.L.E.G.): „Violența afectează întreaga comunitate. Legea trebuie aplicată!”

Camelia Proca, directoarea A.L.E.G., a transmis un mesaj clar. „Este foarte important să fim solidari, pentru că violența nu afectează doar femeile – are impact și asupra copiilor, școlilor, comunității întregi. Nu există oraș fără violență. Se întâmplă peste tot – indiferent de educație sau statut social. Dacă ești cetățean, poți interveni. Dacă ești decident, ai responsabilitatea să îmbunătățești legislația și, mai ales, să o aplici. Dacă ești jurnalist, dă mai departe acest mesaj. Mulțumim Ora de Sibiu că sunteți alături de noi”, a spus aceasta.