accident pe dn14 la șura mare din cauza unei depășiri. o femeie și o fetiță rănite / update

Polițiști și echipaje medicale intervin luni pe DN14, la Șura Mare, unde a avut loc un accident rutier.

UPDATE 2

Traficul rutier a fost reluat în ambele sensuri de mers.

UPDATE 1

Accidentul s-a produs după ce un șofer a intrat într-o depășire. „Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 69 de ani, domiciliat în municipiul Mediaș, în timp ce efectua o depășire, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 45 de ani, domiciliată în Șura Mare, angajată în efectuarea unui viraj la stânga”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Ambele autoturisme circulau pe direcția Sibiu – Mediaș.

În urma accidentului, femeia și un copil în vârstă de 5 ani au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Fetița și-a pierdut conștiența și a fost transportată la CPU Luther, în timp ce femeia de 45 de ani a prezentat un traumatism facial și a fost dusă la UPU Sibiu de echipajul SMURD.

Cercetări sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale. Traficul este blocat în continuare, pentru efectuarea cercetării la fața locului. Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit primelor informații, două mașini au intrat în coliziune. Traficul este blocat total.

„În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene intervin la un eveniment rutier în care sunt implicate 2 autovehicule, produs pe DN 14, în zona localității Șura Mare. La acest moment, traficul pe DN 14, pe ambele sensuri de mers este blocat total”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

Revenim cu detalii!