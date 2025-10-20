Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au intervenit luni dimineață la un accident rutier produs pe strada Salzburg, în apropierea intersecției cu strada Monaco.

Potrivit primelor cercetări efectuate la fața locului, șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 24 de ani, domiciliat în Șelimbăr, în timp ce efectua o depășire, ar fi acroșat un pieton angajat în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni.

Victima, un bărbat de 33 de ani din Sibiu, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Traficul rutier a fost blocat temporar în zonă pentru efectuarea cercetărilor la fața locului, fiind reluat ulterior în condiții normale.

Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Salzburg pentru a acorda asistență medicală unui pieton acroșat de un autoturism.

“La fața locului, echipajul a acordat asistență medicală unui bărbat în vârstă de 33 de ani care a suferit un traumatism lombar și un traumatism la picior. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu, conștient.” a declarat Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.