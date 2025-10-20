Apă Canal Sibiu S.A. anunță că miercuri 22.10.2025, intre orele 8.00 – 16.00 vor avea loc lucrări de spălare și igienizare a rezervorului care alimenteaza cu apă potabilă localitatile Loamnes si Madra, fapt ce implică întreruperea alimentării cu apă potabilă în aceste localități.

Intervențiile au ca scop asigurarea calității apei și sunt executate conform graficelor impuse de legislația în domeniu.

La reluarea furnizării apei,există posibilitatea ca apa să inregistreze valori mai mari ale parametrului de turbiditate.

Pentru a asigura necesarul minim de apa in intervalul mentionat , va fi pusa la dispozitia populatiei cisterna cu apa menajera, la cerere.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la Call Center – tel. 0269 962 sau la Dispecerat – tel. 0269 222 777.