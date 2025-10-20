Din 23 octombrie, arta iese din muzeu și intră „în relație” cu publicul, la mall. Art Safari ajunge și la Promenada Mall Sibiu cu o nouă expoziție de artă contemporană: „Young Blood. SIBIU Art Situationship”, curatoriată de artista Alexandra Runcan. Expoziția va putea fi vizitată gratuit în perioada 23 octombrie-23 noiembrie 2025.

Extensie a Young Blood – un proiect expozițional marca Art Safari care pune în lumină noul val de artiști contemporani, expoziția găzduită de Promenada Mall Sibiu își propune să aducă mai aproape de publicul larg, în contextele cotidiene, energia, curajul și creativitatea tinerei generații de artiști.

„Prin parteneriatul cu Art Safari deschidem un nou dialog între public și artă, între spațiul comercial și universul interior, iar Young Blood. Art Situationship este exact acel tip de conversație care iese din tiparele clasice. Acest proiect este parte integrantă din misiunea NEPI Rockcastle și, implicit, a Promenadei, de a accesibiliza arta și astfel ne bucurăm să oferim vizitatorilor nu doar o experiență de shopping, ci una care stimulează creativitatea.” declară echipa Promenada Sibiu.

Arta contemporană „în relație” cu tine

Expoziția „Young Blood. SIBIU Art Situationship” reunește o selecție de tineri artiști care explorează felul în care arta contemporană trăiește astăzi propriul ei „situationship” cu publicul și cu spațiul social – între instituție și stradă, între muzeu și mall, între reflecție și joacă vizuală. Prin încercările, tensiunile și apropierile dintre creație și privitor, expoziția vorbește despre fragilitatea acestei relații — despre cum arta caută să fie înțeleasă, dar și despre necesitatea de a rămâne autentică.

„-Unii au „situationship-uri” cu oameni. Noi vă propunem unul cu arta! Indiferent dacă ne place sau nu arta, cu toții o privim din când în când. Young Blood. SIBIU Art Situationship prilejuiește o escapadă artistică contemporană, liberă de etichete și de constrângeri. Nu trebuie să „înțelegi arta”. Doar privește-o, ca într-o relație complicată: fără așteptări, dar cu puțină curiozitate! S-ar putea să te alegi cu ceva real. Sau măcar cu un zâmbet”, declară curatoarea expoziției, Alexandra Runcan.

Arta contemporană reflectă astăzi complexitatea lumii în care trăim – o lume grăbită, plină de emoții contradictorii. „Young Blood. SIBIU Art Situationship” surprinde tocmai acest contrast: dorința de a comunica, dar și de a aparține și de a găsi sensuri noi.

„Ioana Tocoaie, Andrei Popa, Andra Urdea, Andrea Bernath, Cezar Stanciu, Ilie Mitrea, Constantin Fîntînă, Emanuela Hrițcu, Diana Pantea, Diana Varga, Alexandra Stoica, Robert Șimon, Ioan Muntean și Florin Viorel își prezintă lucrările într-o expoziție despre conexiuni sincere, curiozitate și bucuria de a (re)întâlni arta acolo unde nu te aștepți — în mijlocul orașului, între o vitrină și o cafea”, adaugă curatoarea Alexandra Runcan.

De asemenea, iubitorii de artă și frumos sunt invitați să viziteze și expoziția „Young Blood 5.0 – Hello, Math!”, la Art Safari, la Palatul Dacia-România, din strada Lipscani, nr. 18-20, București până 14 decembrie.

Acces și program

Accesul în expoziția găzduită de Promenada Mall Sibiu este gratuit. Lucrările pot fi admirate zilnic între orele 10:00 – 22:00, în spațiul special amenajat la parter, lângă magazinul Guess.

Despre Art Safari

Art Safari, susținut de Lidl, George, Glo, Rompetrol, Porsche, Kinder, Peroni, Edenred România este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 17-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 16 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.