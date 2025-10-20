bonus de crăciun pentru 4,6 milioane de pensionari: primesc 400 de lei

Pensionarii cu venituri lunare sub 2.500 de lei vor primi în luna decembrie a doua tranșă a primei speciale, în valoare de 400 de lei, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, pentru DCNews. Această sumă reprezintă continuarea primei speciale de 800 de lei prevăzută printr-o lege adoptată la începutul anului 2025.

„Va fi un mic ajutor și va fi o sumă importantă. Pensionarii cu o pensie sub 2.500 de lei vor primi de la Ministerul Muncii, de la Guvernul Român, până la sfârșitul anului, o primă specială de 400 de lei”, a declarat Florin Manole.

Suma va fi virată automat împreună cu pensia din decembrie, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri sau să facă demersuri suplimentare. Această plată vine ca a doua tranșă, prima fiind acordată la începutul anului, tot în cuantum de 400 de lei, scrie Mediafax.

Ministrul Muncii a subliniat că nu este vorba despre o reducere a sumei totale, ci despre o împărțire deliberate în două tranșe: „Au fost 800, s-a dat o primă tranșă de 400 și acum se dă a doua tranșă, pentru că a fost gândit în două tranșe această intervenție. Deci nu s-a tăiat cu nimic”.

Această măsură a fost introdusă pentru a compensa faptul că punctul de pensie nu a fost indexat la 1 ianuarie 2025 și are scopul de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor cu venituri mai mici. Aproximativ 4,6 milioane de pensionari se vor bucura de acest sprijin financiar.