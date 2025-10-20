Operatorul de salubritate SC Soma SRL va organiza în municipiul Sibiu o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, inclusiv deșeurile de echipamente electronice și electrice (DEEE). Campania se adresează strict locuitorilor din zonele de case din municipiu și se va derula între 27 și 31 octombrie 2025.

Campania de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE vine după ce, la jumătatea lunii octombrie, operatorul de salubritate Soma SRL a derulat o acțiune similară dedicată sibienilor care locuiesc în zonele de blocuri.

Noua campanie, care vizează locuitorii municipiului Sibiu care locuiesc la case, este programată să aibă loc între 27 și 31 octombrie 2025. Începând cu ora 07:00 a fiecărei zile, colectarea deșeurilor se va face din fața porților, unde sibienii sunt îndemnați să scoată deșeurile voluminoase și DEEE în zilele în care, pe strada lor, este programată colectarea deșeurilor reziduale (cele din pubela neagră).

Care sunt deșeurile voluminoase?

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile solide de mari dimensiuni care nu pot fi depozitate în containerele și igluurile normale de deșeuri și nu pot fi transportate de mașinile obișnuite care colectează deșeurile biodegradabile, reziduale sau reciclabile. Printre exemplele de deșeuri voluminoase care vor fi ridicate în această campanie se numără mobilierul de grădină, cel din locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie, instalații de fitness, joacă sau întreținere corporală, dar și obiecte textile de mari dimensiuni.

Exemple de deșeuri vizate de această campanie:

– mobilier de grădină: scaune, mese, figurine, cuști de animale etc.;

mobilier din locuințe: dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, saltele, fotolii, tablouri, lustre etc.;

– jucării de mari dimensiuni: tobogane, piscine hobby, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie etc.;

– elemente de stolerie (confecționate de tâmplar): tocuri, uși, ferestre etc.;

– obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală: leagăne, cărucioare de copii, balansoare, mese de masaj etc.;

– obiecte textile: covoare, preșuri, carpete etc.

Deșeurile de echipamente electronice și electrice

Deșeurile de echipamente electronice și electrice reprezintă o categorie specială de deșeuri care face referire la orice echipament care se conectează la priză, are un cablu, funcționează pe baterii sau are o placă de circuit. Acest echipament devine DEEE în momentul în care se defectează iremediabil, nu mai îndeplinește funcțiile pentru care a fost creat sau pur și simplu nu mai este folositor pentru proprietarul său, arată platforma Harta Reciclării.

Exemple de deșeuri de echipamente electrice și electronice

frigidere;

mașini de spălat;

aparate radio sau tv;

telefoane mobile;

cuptoare cu microunde;

computere.

Pentru mai multe detalii și informații, sibienii sunt invitați să acceseze site-ul operatorului de salubritate, www.somasibiu.ro, sau să contacteze dispeceratul companiei, la numărul de telefon 0269 988.