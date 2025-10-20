Tot mai mulți români investesc în renovarea locuințelor, fie pentru a schimba acoperișul, fie pentru a transforma podul într-o mansardă locuibilă.

Însă ceea ce mulți proprietari nu știu este că astfel de intervenții pot deveni ilegale dacă sunt realizate fără autorizația necesară de la primărie. Iar consecințele sunt serioase: amenzi uriașe, sesizări la Inspectoratul de Stat în Construcții și chiar obligația de a demola lucrările efectuate.

Potrivit Legii nr. 50/1991, orice lucrare care modifică structura, forma sau volumul unei clădiri trebuie avizată oficial. Asta înseamnă că se pot face fără autorizație doar reparațiile simple care nu schimbă forma acoperișului, cum ar fi înlocuirea țiglei, refacerea hidroizolației sau repararea șarpantei deteriorate.

Este obligatorie autorizația dacă:

se adaugă o mansardă;

se construiesc lucarne sau se ridică înălțimea acoperișului;

se schimbă aspectul sau volumul clădirii.

este afectată structura de rezistență

Fără documentele legale, inspectorii pot opri lucrările pe loc iar sancțiunile pentru construcțiile neautorizate nu sunt deloc simbolice. Amenzile sunt între 10.000 și 100.000 de lei.

Situația devine și mai gravă dacă lucrările afectează clădiri de patrimoniu, sunt situate în zone protejate sau pun în pericol siguranța construcției. În aceste cazuri, fapta poate fi încadrată drept infracțiune, cu pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la 1 an.

Astfel, oricât de tentant ar fi să „faci repede o mansardă”, lucrările fără autorizație pot costa mai mult decât întreaga renovare. Cel mai sigur și mai ieftin este să urmezi procedura legală.