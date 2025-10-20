centrala telefonică a spitalului județean sibiu a cedat: telefoanele nu funcționează!

Centrala telefonică a Spitalului Județean Sibiu este nefuncțională. Echipa tehnică lucrează la remedierea problemei.
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu anunță că, în această dimineață, centrala telefonică a unității a devenit nefuncțională, din motive tehnice. Din acest motiv, apelurile din exterior către spital nu pot fi efectuate în prezent.
Potrivit reprezentanților instituției, echipa tehnică depune toate eforturile pentru remedierea situației cât mai rapid și pentru restabilirea comunicațiilor în condiții normale.
„Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniențe cauzate și vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean Sibiu.
