Un weekend plin de volei la Sibiu a confirmat începutul excelent de sezon pentru ACS Champions Sibiu. În perioada 17–19 octombrie, Sala CSS Sibiu a găzduit primul turneu al Campionatului Național de Volei Feminin U17, Seria H, la care au participat patru echipe: ACS Champions Sibiu A și B, CSS Sibiu și LPS Cetate Deva.

Echipa U17A a clubului, antrenată de Sabin Sopa, a încheiat turneul fără să piardă vreun set, în timp ce echipa U17B, pregătită de Andrei Banciu, a obținut o victorie importantă și a arătat un progres constant.

Rezultatele meciurilor:

Champions A – Champions B 3-0

CSS Sibiu – LPS Cetate Deva 3-0

Champions B – LPS Cetate Deva 3-2

Champions A – CSS Sibiu 3-0

Champions A – LPS Cetate Deva 3-0

Champions B – CSS Sibiu 1-3

Clasament final:

1. ACS Champions Sibiu A – 9 puncte

2. CSS Sibiu – 6 puncte

3. ACS Champions Sibiu B – 2 puncte

4. LPS Cetate Deva – 1 punct

Sabin Sopa a declarat:

„Fetele au arătat echilibru și atitudine, transpunând în teren ceea ce lucrăm zilnic. Este un început promițător, dar mai avem mult de muncă.”

Andrei Banciu a adăugat:

„Pentru echipa B acesta a fost primul turneu U17. Ne bucură progresul jucătoarelor și dorința lor de a învăța. Fiecare meci ne-a ajutat să înțelegem unde trebuie să ne îmbunătățim.”

Rezultatele de la U17 se adaugă unui început de sezon impecabil la toate categoriile de vârstă ale clubului (U13, U15 și U17), unde fetele Champions au câștigat toate meciurile disputate până acum, fără să piardă seturi.

Clubul a mulțumit CSS Sibiu pentru organizarea turneului și tuturor echipelor pentru fair-play. Comunitatea de părinți și susținători a fost, de asemenea, un sprijin important.