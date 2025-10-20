Sute de sibieni – și nu numai – au beneficiat, în perioada 19–20 octombrie, de ecografii și consultații medicale gratuite, în cadrul campaniei „Din grijă pentru tine”, organizată la Sala Transilvania din Sibiu.

Campania a oferit acces gratuit la investigații medicale importante, precum ecografii mamare, tiroidiene, cardiace și abdominale, dar și la screeninguri periodice, consultații ginecologice și alte specializări. Participanții s-au programat din timp și s-au prezentat în număr mare încă din dimineața zilei de luni.

Ludovic, un bărbat din Târgu Mureș care locuiește temporar în Slimnic, povestește cum a ajuns la consultație. „Mi-a spus cineva că se fac analize gratis la Sala Transilvania și am venit. Doamna doctor mi-a găsit tensiunea 190 și mi-a spus că ar fi bine să merg și la Interne. Eu nu sunt de aici, dar locuiesc la fata mea în Slimnic”, a spus acesta.

Doina, o sibiancă, spune că a aflat de eveniment de pe facebook. „Mi-am zis: ‘Hai să încerc și eu, dacă tot e gratis’. Am fost și ieri și mi s-a recomandat să revin azi. Am trecut pe la ORL, endocrinologie și acum sunt aici”, a spus femeia.

Liviu, beneficiar al Adăpostului de Noapte din Turnișor, a beneficiat și el de consultații gratuite. „Ne-am făcut programare și am venit. Acolo, la adăpost, suntem mai mulți bătrâni, bolnavi. Am auzit că nu se plătește și am zis că e bine să venim să ne mai vedem de sănătate”, a spus bărbatul

Geta este voluntar în cadrul evenimentului și s-a bucurat că poate ajuta oamenii. „Fac parte din Biserica Adventistă din Sibiu. Sunt voluntar și ajutăm oamenii nevoiași. Prin acest proiect, vrem să promovăm atât sănătatea, cât și credința”, a spus aceasta.

Dr. Cristina Dăscălescu, medic primar de medicină de familie din Brașov, a subliniat importanța programului. „Particip la a șasea ediție a programului „Împreună pentru oameni”, desfășurat în toată țara. Este o onoare și o bucurie să fiu alături de colegi din diverse specialități. Programul se adresează în special persoanelor neasigurate sau celor care au nevoie de o a doua opinie medicală. Fiecare pacient primește o scrisoare medicală, un diagnostic precis și recomandări. Este un proiect deosebit, atât pentru medici, cât și pentru pacienți”, a spus medicul.

„Sper ca în viitor să putem extinde acest model și în municipiul Sibiu”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a transmis un mesaj de apreciere. „Felicit organizatorii și voluntarii – fie ei medici sau oameni din toate categoriile de vârstă și profesionale. Acest proiect pune în centru grija față de aproape, ceea ce este esențial. Intervenția în comunitate cu sănătate și educație reprezintă pilonii unei societăți sănătoase. Prin acest proiect ați reușit să atingeți ambele componente. Vă mulțumesc că, din grijă pentru oameni, v-ați implicat și în sprijinul sibienilor”, a declarat Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean.

Pastorul Mihai Petcu, unul dintre inițiatorii proiectului, a subliniat implicarea comunității. „În acest an, am reușit să mobilizăm o biserică relativ mică – cu aproximativ 200 de membri – pentru a organiza un proiect de o asemenea amploare. Ne-au sprijinit și alte biserici din împrejurimi, iar oameni din toată țara au venit să ne ajute.”

Dr. Doina Arcomiță, medic primar la Spitalul CFR Sibiu, a declarat: „Pacienții au apreciat buna organizare și faptul că s-au oferit consultații atât pentru persoane asigurate, cât și pentru cele neasigurate. Am realizat cât de necesare sunt astfel de proiecte și sper ca în viitor să putem extinde acest model și în municipiul Sibiu”, a spus medicul primar.

Pe durata campaniei, copiii au avut parte de activități educative și interactive, menite să îi familiarizeze cu importanța prevenției și a unui stil de viață sănătos. Dintre acestea, amintim: