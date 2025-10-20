Banca Regională pentru Alimente Cluj a dat astăzi startul apelului de înscriere a voluntarilor pentru Colecta Națională de Alimente, ediția de Crăciun 2025. Ajunsă la cea de-a 13-a ediție, Colecta se va desfășura în perioada 5–7 decembrie 2025, în magazine din toată țara.

Mii de magazine participă la campanie, dintre care aproximativ 100 de supermarketuri și magazine se află în județele Cluj, Alba, Bistrița-Năsăud și Sibiu.

Prin implicarea comunității, Colecta de Crăciun transformă gesturile simple de solidaritate în sprijin concret pentru mii de persoane aflate în dificultate.

Clienții magazinelor partenere pot achiziționa alimente neperisabile și le pot dona în cutiile special amenajate după casele de marcat – alături de zâmbetul și încurajarea voluntarilor prezenți în magazine.

„Uneori avem impresia că un singur om nu poate schimba mare lucru. Dar la Colecta de Alimente vedem, de fiecare dată, cum gesturile mici adunate la un loc devin sprijin real pentru sute de familii. Nu ai nevoie de experiență ca să ajuți – e suficient să ai dorința de a dărui o oră sau mai mult din timpul tău, să dăruiești un zâmbet și o sacoșă pentru donații”, a declarat Andreea Bobiș, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.

Cum te poți implica – oferă din timpul tău pentru o cauză bună

Pentru această ediție, Banca Regională pentru Alimente Cluj are nevoie de aproape 2.000 de voluntari care să se implice în derularea campaniei, în ture de câteva ore, pe parcursul celor trei zile. Rolul lor este esențial: îi încurajează pe clienți să doneze, explică scopul campaniei și ajută la colectarea și sortarea alimentelor.

Nu sunt necesare cunoștințe sau abilități speciale — doar dorința de a ajuta și disponibilitatea de a fi prezent fizic într-unul dintre magazinele partenere în perioada 5–7 decembrie. Pot participa persoanele majore, iar tinerii de minimum 16 ani se pot înscrie cu acordul părinților.

Toți participanții vor semna un contract de voluntariat, iar înscrierile se fac exclusiv online, până la 23 noiembrie, pe site-ul https://bancapentrualimente.ro/voluntar-colecta/.

Puterea voluntariatului – fiecare gest contează

Voluntarii sunt sufletul Colectei, subliniază reprezentanții Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.

Prin energia, empatia și prezența lor, campania capătă vizibilitate și sens. Ei sunt puntea dintre comunitate și cei aflați în nevoie — iar fără implicarea lor, multe dintre aceste gesturi de bine nu ar fi posibile.

„Puterea comunității stă în bunătatea ei. Fiecare gest contează – fiecare zâmbet, fiecare pungă donată sau oră oferită ca voluntar. Împreună reușim, ediție după ediție, să aducem hrană acolo unde este nevoie. Le mulțumim tuturor celor care aleg să fie parte din această poveste”, adaugă Andreea Bobiș, președintele Băncii Regionale pentru Alimente Cluj.

Fapte bune care hrănesc speranța

La edițiile anterioare, implicarea voluntarilor și generozitatea donatorilor au făcut o diferență reală în comunitate.

La Colecta de Paște din primăvară, Banca Regională pentru Alimente Cluj a strâns 183 de tone de alimente, care au ajuns la peste 17.000 de persoane sprijinite prin intermediul a 62 de organizații non-profit.

La Colecta de Crăciun de anul trecut au fost colectate peste 156 de tone de alimente, distribuite către persoane și familii aflate în dificultate.

Prin fiecare pungă donată și fiecare oră oferită ca voluntar, comunitatea aduce lumină și speranță acolo unde este cea mai mare nevoie.