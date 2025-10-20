crima de pe strada mirăslău: fiul care și-a ucis mama, era beat și a fost arestat

Un bărbat de 54 de ani din Sibiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că și-ar fi ucis mama, în vârstă de 74 de ani, prin sugrumare, după ce ar fi consumat alcool, a anunțat procurorul șef al Secției judiciare, Dan Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Femeia a decedat din cauza asfixiei mecanice prin sugrumare, iar bărbatul locuia împreună cu aceasta. Conform sursei citate, suspectul a fost reținut și propus spre arestare sâmbătă, iar ulterior instanța a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

CITEȘTE ȘI: Crimă pe strada Mirăslău: un sibian și-a omorât mama și a anunțat poliția

Un bărbat de 54 de ani din Sibiu a fost arestat preventiv, fiind suspectat că și-ar fi ucis mama în noaptea de vineri, 17 octombrie, pe strada Mirăslău, potrivit informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Cazul a fost inițial semnalat chiar de suspect, care a sunat la poliție pentru a anunța fapta. Conform anchetatorilor, bărbatul ar fi sugrumat-o pe mama sa, în vârstă de 74 de ani, cu care locuia, pe fondul consumului de alcool. Suspectul a fost reținut și ulterior arestat preventiv în cursul zilei de sâmbătă, 18 octombrie.