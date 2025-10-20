Curtea Constituțională a României a explicat luni motivele pentru care a declarat neconstituțională Legea privind reforma pensiilor magistraților.

Judecătorii CCR au stabilit că Guvernul ar fi trebuit să aștepte obținerea avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte de a adopta proiectul de lege în ședință, termenul prevăzut de lege fiind de 30 de zile.

În comunicatul oficial, Curtea arată că lipsa avizului CSM, combinată cu ignorarea termenului de 30 de zile, încalcă articolele 1 alin.(3) și (5), 133 alin.(1) și 134 alin.(4) din Constituție.

„De vreme ce Legea nr.305/2022 prevede un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, ca inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a-l respecta”, precizează CCR.

Articolele constituționale vizate

Art.1 (3 și 5) – România este stat de drept și garantează demnitatea, drepturile și libertățile cetățenilor.

Art.133 (1) – CSM este garantul independenței justiției.

Art.134 (4) – CSM îndeplinește atribuții stabilite prin legea sa organică pentru a proteja independența justiției.

CCR a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite și a decis că Legea pentru modificarea pensiilor de serviciu este neconstituțională.

Curtea a reținut că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra legii conform art.114 din Constituție, justificând urgența și necesitatea adoptării, dar că lipsa avizului CSM și nerespectarea termenului legal reprezintă încălcări constituționale.

Curtea a stabilit că Guvernul trebuia să respecte termenul de 30 de zile pentru avizul CSM, iar decizia CCR este definitivă și general obligatorie. Motivarea completă va fi publicată în Monitorul Oficial, Partea I.

Decizia Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie. Legea privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu nu poate fi promulgată și trebuie reexaminată în Parlament.

