dirijorul austriac david schlager revine la filarmonica de stat sibiu. mai sunt doar câteva bilete

Filarmonica de Stat Sibiu anunță revenirea dirijorului austriac David Schlager pe scena instituției, în cadrul noii stagiuni. Concertul va avea loc miercuri, 6 noiembrie 2025, la Sala Thalia, și îi va avea ca protagoniști pe trei tineri soliști remarcabili, finaliști ai concursului internațional „New Hope”.

Evenimentul promite o seară de muzică simfonică de înaltă clasă, sub bagheta unui dirijor care a câștigat aprecierea publicului sibian prin rafinament și sensibilitate artistică.

Biletele pentru concert sunt disponibile online, pe platforma iabilet.ro.

Activitățile Filarmonicii de Stat Sibiu se desfășoară cu susținerea financiară a Consiliului Județean Sibiu.