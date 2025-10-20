drumuri închise și restricții de circulație în țară: transfăgărășanul și transalpina, blocate de zăpadă

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, luni dimineață, mai multe drumuri naționale și montane sunt afectate de restricții și închideri temporare, din cauza lucrărilor de întreținere și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești, județul Prahova, se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova. Circulația este alternativă pe o bandă, între 20 și 25 octombrie, zilnic între 09:00 și 18:00.

Din cauza zăpezii și viscolului, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu. De asemenea, DN 67C – Transalpina este blocat între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului rămâne închis încă din 30 septembrie.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.