drumuri închise și restricții de circulație în țară: transfăgărășanul și transalpina, blocate de zăpadă

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, luni dimineață, mai multe drumuri naționale și montane sunt afectate de restricții și închideri temporare, din cauza lucrărilor de întreținere și a condițiilor meteorologice nefavorabile.
Pe DN 1 Ploiești – Brașov, la kilometrul 89+300, în zona localității Bănești, județul Prahova, se execută lucrări de întreținere la podul peste râul Prahova. Circulația este alternativă pe o bandă, între 20 și 25 octombrie, zilnic între 09:00 și 18:00.
Din cauza zăpezii și viscolului, DN 7C – Transfăgărășan este închis temporar între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), pe raza județului Sibiu. De asemenea, DN 67C – Transalpina este blocat între Obârșia Lotrului (km 59+800, județul Vâlcea) și Curpăt (km 79+200, județul Sibiu), din cauza viscolului, riscului de avalanșă și alunecărilor de teren. Sectorul Rânca – Obârșia Lotrului rămâne închis încă din 30 septembrie.
Poliția Rutieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare, să reducă viteza în zonele cu lucrări și să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră și indicațiile polițiștilor.
Ultima oră
- Moment istoric: copiii romi din Sibiu au cântat în fața Papei la Vatican / video 23 de minute ago
- Bonus de Crăciun pentru 4,6 milioane de pensionari: primesc 400 de lei 57 de minute ago
- Noi detalii despre crima care a zguduit Sibiul în weekend: fiul nu a recunoscut inițial fapta o oră ago
- Crăciunul care schimbă vieți: Banca pentru Alimente caută voluntari în Sibiu o oră ago
- Champions Sibiu începe sezonul în forță: victorii și niciun set pierdut la U13, U15 și U17 2 ore ago