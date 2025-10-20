România înregistrează în ultimii doi ani un fenomen migratoriu invers față de tendința din ultimul deceniu, relevă o analiză Profit.ro pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS). Numărul românilor care au plecat definitiv din țară depășește acum pe cel al celor care s-au întors, iar decalajul s-a adâncit în 2024, relatează profit.ro.

În 2022, România avea un sold migrator pozitiv, cu 54.839 de imigranți români și 48.438 de persoane care au emigrat. Din 2023, însă, situația s-a schimbat. Numărul celor care s-au întors a scăzut la 29.830, în timp ce emigrările au rămas ridicate, la 48.612. În 2024, doar 28.431 de persoane s-au întors definitiv, față de 51.062 care au părăsit țara, rezultând o pierdere netă de peste 22.700 de români.

Cele mai populare destinații rămân statele europene cu comunități românești mari. Italia a atras 11.055 de persoane, Germania 10.578, iar Spania 4.467. Alte țări vizate includ Austria, Franța, Canada, SUA și Elveția, iar Marea Britanie figurează la categoria „alte țări”, cu peste 17.500 de plecări în 2024.

Structura pe vârste arată că emigranții nu mai sunt doar tineri, ci și persoane aflate în plină maturitate profesională, cu experiență și calificări. Cei mai mulți dintre emigranți aveau între 35 și 39 de ani (peste 12%), iar aproape un sfert aveau sub 35 de ani. Segmentul 40–44 de ani reprezintă aproape 10% din total.

Aceste date arată o inversare semnificativă a trendului de revenire a românilor acasă, marcând o pierdere netă de populație fără precedent în ultimii ani.