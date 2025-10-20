Transport ilegal de lemne oprit de polițiștii din Miercurea Sibiului.

Doi bărbați din Apoldu de Sus, în vârstă de 34 și 37 de ani, au fost prinși pe 19 octombrie transportând lemne fără aviz, pe un drum forestier adiacent DN 1, km 338+300. Cei doi foloseau un atelaj hipo tractat de un tractor pentru transport.

La fața locului au intervenit pădurarii Ocolului Silvic Miercurea Sibiului, care au preluat și depozitat materialul lemnos, în volum de aproximativ 2,4 mc, din specia gorun. De asemenea, polițiștii au ridicat o drujbă folosită pentru tăierea lemnului.

Cercetările continuă pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.