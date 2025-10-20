Cetățean străin, căutat în Europa, prins de polițiștii sibieni.

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, cetățean străin, a fost reținut pe 17 octombrie la Cisnădie, fiind urmărit în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania pentru furt.

După reținere, acesta a fost prezentat procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba, urmând ca procedurile legale să continue pentru predarea sa către autoritățile germane.

Acțiunea subliniază eficiența cooperării internaționale și a mecanismelor europene de urmărire a persoanelor căutate.