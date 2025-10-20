Cetățean străin, căutat în Europa, prins de polițiștii sibieni.
Un bărbat în vârstă de 53 de ani, cetățean străin, a fost reținut pe 17 octombrie la Cisnădie, fiind urmărit în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Germania pentru furt.
După reținere, acesta a fost prezentat procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba, urmând ca procedurile legale să continue pentru predarea sa către autoritățile germane.
Acțiunea subliniază eficiența cooperării internaționale și a mecanismelor europene de urmărire a persoanelor căutate.
Ultima oră
- Fugar căutat în Germania, capturat la Cisnădie: reținut pentru furturi 2 minute ago
- Urmărit internațional, prins pe aeroportul din Sibiu: era căutat în Austria 8 minute ago
- Lovitură pentru Guvernul Bolojan: CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale 21 de minute ago
- CNAIR anunță oficial: Transfăgărășan și Transalpina, închise circulației o oră ago
- Consultații gratuite pentru sibieni la Sala Transilvania. Sute de oameni au venit să își verifice sănătatea / video foto o oră ago