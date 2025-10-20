Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de meteorologul de serviciu Udo Reckerth, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au coborât până la minus 9 grade Celsius.
Specialistul a explicat că, după un început de octombrie cu temperaturi deja scăzute, un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar. Acest episod, combinat cu alte condiții favorabile răcirii, a dus la o scădere accentuată a temperaturilor.
Vremea a fost foarte rece și în alte localități din județul Harghita.
La Joseni s-au înregistrat minus 8°C, la Toplița termometrele au arătat minus 7°C, la stația de munte Bucin au fost minus 6°C, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 4°C.
Meteorologul a mai precizat că vremea va rămâne rece, cu maxime diurne între 8 și 10 grade Celsius, iar în noaptea următoare, pe fondul unui cer senin, se vor înregistra minime de până la minus 8 – minus 9 grade Celsius.
Începând de marți, meteorologii prognozează o creștere treptată a temperaturilor în întreaga zonă.
