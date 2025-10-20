La data de 20 octombrie 2025, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Sibiu au desfășurat o acțiune de donare sânge, sub sloganul „Fii curat nu doar în gânduri, ci și în fapte”, pentru a sprijini spitalele și pacienții care au nevoie urgentă de transfuzii.
Evenimentul a fost parte a Campaniei naționale de prevenire a corupției „E TIMPUL SĂ NU MAI DĂM ȘI NOI CEVA!”, prin care ofițerii au promovat mesajul „0 ZERO CORUPȚIE”, au distribuit materiale informative și au încurajat cetățenii să semnaleze faptele de corupție prin Call-center-ul gratuit anticorupție 0800.806.806.
„Corupția ne fură viitorul, însă nepăsarea ne fură umanitatea. Donează sânge și dovedește că integritatea se măsoară în gesturi mici!”, transmit reprezentanții DGA Sibiu.
Persoanele interesate să ia legătura cu Serviciul Județean Anticorupție Sibiu o pot face prin e-mail la sibiu.dga@mai.gov.ro, telefonic la 0269/208.383 sau 0269/208.322, sau direct la sediul DGA din Sibiu, strada Ștefan cel Mare nr. 193.
Ultima oră
- CNAIR anunță oficial: Transfăgărășan și Transalpina, închise circulației 44 de minute ago
- Consultații gratuite pentru sibieni la Sala Transilvania. Sute de oameni au venit să își verifice sănătatea / video foto 54 de minute ago
- De ce dai share dacă știi că faci rău?, replică memorabilă într-un film emblematic pentru ziua a treia la Astra Film Festival 2025 o oră ago
- Gest lăudabil al ofițerilor DGA Sibiu: au donat de sânge pentru o cauză umanitară / foto o oră ago
- Accident pe DN14 la Șura Mare din cauza unei depășiri. O femeie și o fetiță rănite / UPDATE o oră ago