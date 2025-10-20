La data de 20 octombrie 2025, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Sibiu au desfășurat o acțiune de donare sânge, sub sloganul „Fii curat nu doar în gânduri, ci și în fapte”, pentru a sprijini spitalele și pacienții care au nevoie urgentă de transfuzii.

Evenimentul a fost parte a Campaniei naționale de prevenire a corupției „E TIMPUL SĂ NU MAI DĂM ȘI NOI CEVA!”, prin care ofițerii au promovat mesajul „0 ZERO CORUPȚIE”, au distribuit materiale informative și au încurajat cetățenii să semnaleze faptele de corupție prin Call-center-ul gratuit anticorupție 0800.806.806.

„Corupția ne fură viitorul, însă nepăsarea ne fură umanitatea. Donează sânge și dovedește că integritatea se măsoară în gesturi mici!”, transmit reprezentanții DGA Sibiu.

Persoanele interesate să ia legătura cu Serviciul Județean Anticorupție Sibiu o pot face prin e-mail la sibiu.dga@mai.gov.ro, telefonic la 0269/208.383 sau 0269/208.322, sau direct la sediul DGA din Sibiu, strada Ștefan cel Mare nr. 193.