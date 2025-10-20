ilie bolojan, după decizia ccr : „nu demisionez! vom continua lupta cu pensiile speciale”

Premierul Ilie Bolojan a transmis că nu ia în calcul o demisie după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților.

Conform Mediafax, premierul susține că decizia CCR nu privește fondul proiectului, ci doar procedura prin care Guvernul și-a asumat răspunderea.

„Am luat act de hotărârea Curții Constituționale, adoptată cu un scor strâns, 5 la 4. Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate asumată de întreaga coaliție. CCR nu a respins conținutul acestei reforme, ci doar modul procedural prin care a fost adoptată. Prin urmare, Guvernul poate relua procesul legislativ, iar acest lucru este absolut necesar”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Premierul a criticat în continuare vârstele reduse de pensionare și cuantumul pensiilor speciale din sistemul judiciar.

„Nicăieri în lume nu te retragi din activitate la 48-50 de ani cu o pensie egală cu ultimul salariu. Nu vorbim despre o chestiune politică, ci despre un privilegiu care nu poate fi susținut nici social, nici bugetar. Această reformă nu este pentru Guvern sau pentru un partid, ci pentru România”, a subliniat Bolojan.

El a precizat că judecătorii CCR au stabilit un „standard procedural” referitor la perioada în care Guvernul trebuie să aștepte avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Potrivit acestuia, Ministerul Muncii a transmis solicitarea de avizare către CSM pe 22 august, iar Guvernul și-a angajat răspunderea pe proiect după 10 zile, pe 1 septembrie – interval considerat rezonabil de patru dintre judecătorii Curții.