Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extriseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.

Curtea Constituţională a României (CCR) s-a pronunțat luni asupra legii privind reforma pensiilor magistraţilor, după două amânări succesive ale deciziei, din 24 septembrie şi 8 octombrie.

Actul normativ, iniţiat de Guvern şi pentru care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament la 1 septembrie, prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor şi procurorilor până la 65 de ani, precum şi limitarea pensiei de serviciu la 70% din valoarea ultimului salariu.

