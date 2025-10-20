reparatii asfaltice sibiu, constructor asfaltare strada, lucrari drumuri sibiu, reparatii carosabil ora de sibiu.

Strada Mihail Kogălniceanu din Municipiul Mediaș, una dintre arterele rutiere importante din zona centrală, a fost asfaltată în aceste zile.

Anterior, au fost realizate lucrările din cadrul proiectelor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare, implementate de operatorul regional de apă și apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

După finalizarea tuturor lucrărilor la rețelele de apă și canalizare, Primăria Municipiului Mediaș a desfășurat lucrările de amenajare a trotuarelor, și cele de reparații la sistemul rutier (egalizare cu binder, respectiv turnarea de covor asfaltic).

 Strada Mihail Kogălniceanu este inclusă în programul de întreținere a drumurilor din municipiul Mediaș, prin intermediul căruia se realizează lucrări de turnat covor asfaltic, plombe asfaltice, reparații la trotuare cu pavaj și asfalt. Programul a fost demarat în 2023 și se derulează pe o perioadă de 4 ani.

strada asfaltată în sibiu cu case colorate și vehicule, pe vreme clară și soare, în timpul mutării sau renovării.
reparație drum strada pietonală în sibiu, muncitori și echipament de asfaltare, zone urbane cu clădiri vechi și ziduri colorate, proiect de infrastructură urbană în centru orașului.
asfaltare stradă în centrul istoric al sibiu, lucrări de reparații paviment și infrastructură rutieră, orașul în modernizare, echipe de muncitori, curățenie și organizare trafic, dezvoltare urbană sibiu.
strada în reparație în centrul orașului sibiu, cu utilaje de asfaltare și muncitori în echipament de protecție, înconjurată de clădiri istorice și autovehicule parcate, oraș medie, infrastructură rutieră.
lucrări de asfaltare finalizate pe strada mihail kogălniceanu din mediaș
mașină de construire turnând asfalt nou pe stradă în cartierul sibiu, imagine cu utilaj de asfaltare în proces de lucru, muncitori și echipament pentru asfaltare, renovarea drumurilor în sibiu.
muncă de asfaltare pe stradă istorică din sibiu, drum recent asfaltat, construcții tradiționale și utilaje de lucru în orașul sibiu, investiții în infrastructură urbană ce demonstrează dezvoltarea orașului ora de sibiu.
masină de gunoi care colectează deșeuri în piața centrală din sibiu, în timpul lucrărilor de reabilitare a străzii, în array de construcție și infrastructură rutieră, oraș sibiu.
lucrări de asfaltare pe o stradă din sibiu cu muncitori și utilaje, în timpul zilei.
strada pietonală în renovare în zona istorică a orașului sibiu, cu casă veche și construcții noi, muncă de modernizare și reabilitare, carosabil în reparație, centru vechi oraș, infrastructură urbană.
strada asfaltată și în curs de reabilitare în zona istorică a sibiului, clădiri vechi și case tradiționale, infrastructură modernizată, curte urbană, oraș medieval, construcții și renovări în sibiu, orașul patrimoniu unesco.
lucrare pe djalu rutier în sibiu, reparații asfaltice în centrul orasului, în zona mall-ului ora de sibiu.
strada asfaltată în cartierul istoric din sibiu, ilustrând modernizarea infrastructurii rutiere, cu case colorate și detalii arhitecturale tradiționale, în contextul dezvoltării urbanistice a orașului.

„Strada Kogălniceanu se află în zona centrală a orașului. Pe această stradă, în urmă cu aproximativ 1 an de zile, cei care au candidat la funcția de primar își făceau diverse filmulețe și spuneau că arată ca după bombardament. Eu înțeleg faptul că este nevoie de refacerea sistemului rutier în oraș, este o prioritate pentru mine, dar acest lucru se poate realiza doar după ce încheiem programul de modernizare al rețelelor de apă și de canalizare. Cred că fiecare medieșean de bună credință poate să observe că în Mediaș se lucrează foarte mult și că facem eforturi mari pentru ca drumurile să fie mult mai circulabile. Promisiunea mea este aceea că, și în perioada următoare, acest program de întreținere a drumurilor va continua în principal pe străzile care au fost afectate de acest amplu program de modernizare a rețelelor de apă și de canalizare”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.

