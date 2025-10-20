lucrări de asfaltare finalizate pe strada mihail kogălniceanu din mediaș

Strada Mihail Kogălniceanu din Municipiul Mediaș, una dintre arterele rutiere importante din zona centrală, a fost asfaltată în aceste zile.

Anterior, au fost realizate lucrările din cadrul proiectelor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare, implementate de operatorul regional de apă și apă uzată S.C. Apa Târnavei Mari S.A., cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

După finalizarea tuturor lucrărilor la rețelele de apă și canalizare, Primăria Municipiului Mediaș a desfășurat lucrările de amenajare a trotuarelor, și cele de reparații la sistemul rutier (egalizare cu binder, respectiv turnarea de covor asfaltic).

Strada Mihail Kogălniceanu este inclusă în programul de întreținere a drumurilor din municipiul Mediaș, prin intermediul căruia se realizează lucrări de turnat covor asfaltic, plombe asfaltice, reparații la trotuare cu pavaj și asfalt. Programul a fost demarat în 2023 și se derulează pe o perioadă de 4 ani.

„Strada Kogălniceanu se află în zona centrală a orașului. Pe această stradă, în urmă cu aproximativ 1 an de zile, cei care au candidat la funcția de primar își făceau diverse filmulețe și spuneau că arată ca după bombardament. Eu înțeleg faptul că este nevoie de refacerea sistemului rutier în oraș, este o prioritate pentru mine, dar acest lucru se poate realiza doar după ce încheiem programul de modernizare al rețelelor de apă și de canalizare. Cred că fiecare medieșean de bună credință poate să observe că în Mediaș se lucrează foarte mult și că facem eforturi mari pentru ca drumurile să fie mult mai circulabile. Promisiunea mea este aceea că, și în perioada următoare, acest program de întreținere a drumurilor va continua în principal pe străzile care au fost afectate de acest amplu program de modernizare a rețelelor de apă și de canalizare”, a declarat primarul municipiului Mediaș, domnul Gheorghe Roman.