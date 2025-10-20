Consilierul prezidențial Ludovic Orban și-a exprimat revolta față de decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind menținerea pensiilor speciale pentru magistrați. Orban a subliniat că a sperat ca noile numiri de judecători să aducă o schimbare în abordarea acestei probleme.

„Orice încercare de a readuce pensiile magistraților într-o formă apropiată de principiul contributivității a fost declarată neconstituțională de CCR. Încă de la anul 2000 și apoi în 2010, încercările de desființare a acestor pensii speciale au fost respinse, pe temeiuri care, în opinia mea, nu au legătură cu Constituția”, a declarat Orban, la Digi24.

El a precizat că nu a discutat încă subiectul cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, și a adăugat că deciziile trebuie să țină cont nu doar de textul constituțional, ci și de percepția publică, care este majoritar favorabilă eliminării acestor privilegii.

„Sunt revoltat. Din păcate, văd că încă există majoritate în CCR pentru păstrarea acestor privilegii, ignorând bunul simț și respectul față de cetățean”, a mai afirmat Orban.

Consilierul prezidențial a precizat că urmează să fie analizată motivarea oficială a CCR, iar în funcție de aceasta se vor putea lua decizii cu privire la pașii următori.