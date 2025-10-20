mai multe trenuri spre și din sibiu, suspendate: datorii uriașe la cfr călători

Locuitorii județului Sibiu vor fi printre primii afectați de suspendarea circulației unor trenuri CFR Călători, după ce compania nu și-a achitat datoriile de peste 100 de milioane de lei către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.
Începând de marți, 21 octombrie 2025, mai multe trenuri Regio care fac legătura între Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Târgu Mureș și Teiuș vor fi oprite din circulație.
Conform CFR SA, următoarele rute care deservesc direct județul Sibiu vor fi suspendate:
- Târgu Mureș – Sibiu și retur: R 2441, R 2443
- Teiuș- Târgu Mureș (cu opriri pe Valea Târnavelor, inclusiv spre Sibiu): R 2445, R 2447
- Mediaș – Sibiu și retur: R 2560, R 2561
- Sibiu – Sighișoara: R 2563
- Beia Hm – Sibiu: R 2564
- Sibiu – Sighișoara și retur: R 2567, R 2568
Aceste trenuri sunt folosite zilnic de elevi, navetiști și persoane în vârstă, în special pe direcțiile Sibiu – Mediaș și Sibiu – Sighișoara, unde alternativa rutieră este redusă sau mai scumpă.
Suspendări la nivel național
Conform Agerpres, pe lângă trenurile din județul Sibiu, CFR SA anunță suspendarea unui număr extins de rute Regio, precum și a unor trenuri InterRegio, din cauza neachitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii în valoare totală de 100.203.237,65 lei.
„Începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de CFR Călători”, transmite oficial CFR SA.
Alte trenuri Regio oprite din 21 octombrie 2025:
- Bacău – Suceava Nord și retur: R 5431, R 5432
- Pașcani – Suceava Nord și retur: R 5539, R 5540
- Botoșani – Suceava Nord și retur: R 5568, R 5570
- București Nord – Urziceni și retur: R 7035, R 7038
- București Obor – Constanța / Fetești: R 8003, R 8005
- Timișoara Nord – Oradea și retur: R 3115, R 3116, R 3117, R 3118
- Satu Mare – Halmeu / Oradea: R 4401, R 4402, R 4405, R 4406, R 4332
- Târgu Mureș – Războieni și retur: R 4533, R 4536
Trenuri InterRegio suspendate din 7 noiembrie 2025:
- Brașov – București Nord: IR 1634, IR 1633
- București Nord – Iași: IR 1661, IR 1662
- București Nord – Galați: IR 1571, IR 1574
- Timișoara Nord – Oradea și retur: IR 1537, IR 1539
- Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur: IR 1745, IR 1746
Compania precizează că măsura este temporară, iar trenurile vor fi repuse în circulație „imediat ce restanțele vor fi achitate integral”. Deocamdată însă, zeci de mii de călători rămân fără alternative clare de transport.
