mai multe trenuri spre și din sibiu, suspendate: datorii uriașe la cfr călători

Locuitorii județului Sibiu vor fi printre primii afectați de suspendarea circulației unor trenuri CFR Călători, după ce compania nu și-a achitat datoriile de peste 100 de milioane de lei către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

Începând de marți, 21 octombrie 2025, mai multe trenuri Regio care fac legătura între Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Târgu Mureș și Teiuș vor fi oprite din circulație.

Conform CFR SA, următoarele rute care deservesc direct județul Sibiu vor fi suspendate:

Târgu Mureș – Sibiu și retur: R 2441, R 2443

Teiuș- Târgu Mureș (cu opriri pe Valea Târnavelor, inclusiv spre Sibiu): R 2445, R 2447

Mediaș – Sibiu și retur: R 2560, R 2561

Sibiu – Sighișoara: R 2563

Beia Hm – Sibiu: R 2564

Sibiu – Sighișoara și retur: R 2567, R 2568

Aceste trenuri sunt folosite zilnic de elevi, navetiști și persoane în vârstă, în special pe direcțiile Sibiu – Mediaș și Sibiu – Sighișoara, unde alternativa rutieră este redusă sau mai scumpă.

Suspendări la nivel național

Conform Agerpres, pe lângă trenurile din județul Sibiu, CFR SA anunță suspendarea unui număr extins de rute Regio, precum și a unor trenuri InterRegio, din cauza neachitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii în valoare totală de 100.203.237,65 lei.

„Începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de CFR Călători”, transmite oficial CFR SA.

Alte trenuri Regio oprite din 21 octombrie 2025:

Bacău – Suceava Nord și retur: R 5431, R 5432

Pașcani – Suceava Nord și retur: R 5539, R 5540

Botoșani – Suceava Nord și retur: R 5568, R 5570

București Nord – Urziceni și retur: R 7035, R 7038

București Obor – Constanța / Fetești: R 8003, R 8005

Timișoara Nord – Oradea și retur: R 3115, R 3116, R 3117, R 3118

Satu Mare – Halmeu / Oradea: R 4401, R 4402, R 4405, R 4406, R 4332

Târgu Mureș – Războieni și retur: R 4533, R 4536

Trenuri InterRegio suspendate din 7 noiembrie 2025:

Brașov – București Nord: IR 1634, IR 1633

București Nord – Iași: IR 1661, IR 1662

București Nord – Galați: IR 1571, IR 1574

Timișoara Nord – Oradea și retur: IR 1537, IR 1539

Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur: IR 1745, IR 1746

Compania precizează că măsura este temporară, iar trenurile vor fi repuse în circulație „imediat ce restanțele vor fi achitate integral”. Deocamdată însă, zeci de mii de călători rămân fără alternative clare de transport.