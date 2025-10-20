măldărășanu pune tunurile pe echipă după 0-2 cu miercurea ciuc: “ne-am făcut harakiri”

După al treilea eșec consecutiv la Sibiu, 0-2 cu Miercurea Ciuc, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a subliniat că echipa s-a bătut singură, prin cele două gafe defensive care au făcut diferența.

FC Hermannstadt a cedat luni pe ”Municipal”, 0-2 cu Miercurea Ciuc, antrenorul Marius Măldărășanu a acuzat gafele lui Selimovic și Ivanov, care au decis soarta partidei.

”Nu sunt multe de spus, parcă am revăzut meciul cu FC Argeș, modul în care adversarul nu poate să-ți pună nicio problemă în prima repriză. Nu au avut niciun corner, o lovitură liberă, absolut nimic. Avem 3 ocazii mari de gol, apoi vrem să facem jocul mai palpitant și le-o dăm ca să marcheze. Două cadouri, două assisturi din partea noastră, ne-am bătut singuri. Ne-am făcut harakiri, acesta e cuvântul. Sunt decizii greșite, luate în anumite momente, nu ni le explicăm. Sunt situații în care poți ieși altfel din pressingul adversarilor, care nu a fost unul agresiv la primul gol. O lipsă de concentrare, am vorbit toată săptămâna” a spus Măldărășanu la flash-interviu.