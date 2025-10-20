Viitorii candidați la examenul de rezidențiat din 2026 trag un semnal de alarmă: „Nu vrem să aflăm în aprilie că se schimbă tot!”.

Peste 1.500 de studenți și absolvenți ai facultăților de Medicină au semnat o petiție publicată pe platforma Declic, prin care cer Ministerului Sănătății și Ministerului Educației să anunțe până la data de 22 noiembrie 2025 bibliografia completă și formatul de examinare pentru concursul din trimestrul IV 2026.

Conform edupedu.ro, cei care vor finaliza studiile în 2026, alături de colegi din promoțiile anterioare, reclamă lipsa de transparență și predictibilitate, în condițiile în care, potrivit OG nr. 44/2024, examenul de rezidențiat ar urma să fie organizat pe patru subdomenii – specialități medicale, chirurgicale, paraclinice și de laborator, respectiv anestezie-terapie intensivă și medicină de urgență.

Studenții spun că situația devine cu atât mai incertă cu cât editura care publică setul de cărți folosit la rezidențiat din 2021 a început o lichidare de stoc, semn că ar putea apărea o nouă serie de volume, fără ca ministerul sau universitățile să fi anunțat oficial modificări.

În textul petiției se solicită două lucruri clare:

stabilirea bibliografiei oficiale pentru examenul din 2026

clarificarea modului de organizare – dacă se va susține pe bibliografie unică pentru domeniul Medicină sau pe subdomenii separate, conform OG 44/2024

Deși legislația prevede anunțarea bibliografiei cu minimum 6 luni înainte, semnatarii cer ca acest termen să fie dublat la 12 luni, pentru a evita „o loterie a schimbărilor intempestive”.

OG 44/2024, aflată în vigoare, prevede organizarea rezidențiatului pe subdomenii în 2026 și subiecte unice la nivel național pentru examenul de medic specialist. Totuși, un proiect de lege care ar elimina împărțirea pe subdomenii și ar extinde termenul de anunțare a bibliografiei la 12 luni a fost adoptat de Senat, dar stă blocat de aproape un an la Camera Deputaților, unde comisiile de sănătate și muncă nu au emis rapoartele necesare.

„Predictibilitatea este absolut necesară pentru ca toți candidații să aibă șanse egale, indiferent dacă pot sau nu să învețe rapid”, transmit inițiatorii. Ei avertizează că un examen schimbat „în ultimul moment” ar pune în dificultate mii de studenți care se pregătesc deja după un format nesigur.