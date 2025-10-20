Artiștii Asociației Elijah din Sibiu au oferit sâmbătă dimineață un moment istoric în Sala de Audiențe Pontificale de la Vatican, cu ocazia Jubileului Romilor, Sintilor și Nomazilor.

Singura delegație de artiști romi din România a fost formată din 20 de membri ai Asociației Elijah, selectați dintre cei 500 de membri ai organizației. Aceștia au interpretat cântece tradiționale românești și romani, acompaniați de dansuri pline de energie și sensibilitate, ridicând în picioare cei peste 4.000 de participanți veniți din întreaga lume, scrie Tvrinfo.

Suveranul Pontif Leon al XIV-lea a intrat în sală pe acordurile viorilor copiilor romi din Sibiu și a părăsit sala însoțit de același sunet vibrant. Melodiile au fost interpretate atât în limba română, cât și în limba romani, transmițând un mesaj de pace, speranță și unitate.

„Este un moment de mândrie pentru tinerii noștri din Transilvania, majoritatea de etnie romă, care sunt muzicieni excepționali”, a declarat pr. Georg Sporschill, fondatorul Asociației Elijah.

Coordonatorul școlii de muzică a asociației, Mădălina Panțiru, a adăugat: „Ne-am pregătit aproape jumătate de an pentru acest moment. Copiii provin din medii defavorizate și pentru ei reprezintă o experiență unică, peste așteptările lor.”

Evenimentul a subliniat mesajul universal al comunității rome: prin cultură și credință, diversitatea poate deveni o punte între oameni și comunități.