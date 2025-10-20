noi detalii despre crima care a zguduit sibiul în weekend: fiul nu a recunoscut inițial fapta

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei teribile din weekend de pe strada Mirăslău din Sibiu. Un bărbat și-a ucis mama, apoi a sunat la 112 să anunțe decesul. Deși inițial le-a furnizat anchetatorilor o altă variantă, într-un final și-a recunoscut fapta.

Crima a avut loc în noaptea de 17 spre 18 octombrie într‐un apartament dintr-un bloc aflat pe strada Mirăslău. Un bărbat de 54 de ani și-a ucis mama în vârstă de 74 de ani. Se pare că omul, orbit de furie și de aburii alcoolului, s-a năpustit asupra femeii și a sugrumat-o.

Sursele Ora de Sibiu spun că individul este cel care a sunat la 112. El le-a furnizat anchetatorilor o versiune, pe care ulterior nu a mai susținut-o. Într-un final, a recunoscut că el a omorât-o pe femeie.

Cei doi locuiau împreună în apartament și nu se mai afla nimeni cu ei în locuință la momentul faptei. În trecut, ar mai fi avut conflicte.

În cursul zilei de sâmbătă, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în ciuda cererii lui de a fi arestat la domiciliu. El este închis în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba. „În baza art. 226 și art. 223 alin. 2 CPP, raportat la art. 202 alin. 1 și 3 CPP, admite propunerea de arestare preventivă a inculpatului B.D.M., formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 215/85/P/2025 și, în consecință: Dispune arestarea preventivă a inculpatului B.D.M., aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Alba, pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data de 18 octombrie 2025 și până la data de 16 noiembrie 2025, inclusiv. Respinge cererea inculpatului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu”, se arată în minuta ședinței publicată pe portalul instanțelor de judecată.