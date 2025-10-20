operațiune de amploare a poliției în tot județul: vizați sunt și pietonii

În perioada 20 – 26 octombrie 2025, polițiștii rutieri din județul Sibiu vor desfășura acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea abaterilor săvârșite de pietoni, ca parte a campaniei naționale ROADPOL pentru reducerea riscului rutier.

Acțiunile vor viza zonele și tronsoanele de drum cu risc ridicat, acolo unde indisciplina pietonală și alte abateri contribuie la producerea de accidente grave și ușoare. Analiza Poliției arată că principalele cauze ale accidentelor sunt: neadaptarea vitezei, neacordarea priorității vehiculelor, traversarea neregulamentară a pietonilor, indisciplina bicicliștilor și alte preocupări în trafic.

Principalele obiective ale acțiunii sunt:

Respectarea normelor privind indisciplina pietonală;

Creșterea autorității poliției prin prezența activă pe drumurile cu risc ridicat;

Prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere;

Impunerea respectării legislației rutiere de către toți participanții la trafic.

Poliția Sibiu atrage atenția că un moment de neatenție poate avea consecințe grave și recomandă pietonilor să traverseze strada numai prin locurile special amenajate și semnalizate, asigurându-se temeinic înainte de a traversa.