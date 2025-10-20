elev de clasă în sala de curs cu pereți pictați manual cu peisaje naturalière, elevi atenți la lecție cu profesoară în față, învățând despre mediu și natură, într-un mediu educațional creativ și inspirator pentru copii.

Polițiștii din Sibiu au dat startul activităților educative în cadrul programului „Școala altfel”, implicând preșcolarii Grădiniței „Tărâmul Zânelor” și elevii Colegiului „Octavian Goga”.

Prin activități interactive, cei mici au învățat, prin joc și poveste, cum să traverseze strada în siguranță, să respecte regulile de circulație și să ceară ajutorul unui adult în situații dificile. Elevii mai mari au discutat despre protecția personală, luarea deciziilor responsabile și comportamentele potrivite în diferite contexte.

O parte dintre activități s-au desfășurat în colaborare cu Serviciul Poliției Rutiere Sibiu, care a oferit demonstrații și sfaturi practice pentru toți participanții.

Poliția Sibiu subliniază că educația pentru siguranță începe de timpuriu, iar aceste activități ajută copiii să devină cetățeni responsabili și atenți la propria protecție.

elevi și profesori participând la activități educaționale în aer liber pe terenul școlii din sibiu, pe fondul clădirilor urbane, în timpul unei zile însorite de toamnă. polițist într-un rol educațional pentru copii la grădiniță, prezentând reguli de circulație și semne rutiere, într-un mediu de învățare colorat și prietenos, din cadrul unei activități de conștientizare rutieră. sigla de bicicletă și semne de circulație pentru elevi în cadrul unei activități educaționale pentru copii despre regulile de trafic.

