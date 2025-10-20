Polițiștii din Sibiu au dat startul activităților educative în cadrul programului „Școala altfel”, implicând preșcolarii Grădiniței „Tărâmul Zânelor” și elevii Colegiului „Octavian Goga”.

Prin activități interactive, cei mici au învățat, prin joc și poveste, cum să traverseze strada în siguranță, să respecte regulile de circulație și să ceară ajutorul unui adult în situații dificile. Elevii mai mari au discutat despre protecția personală, luarea deciziilor responsabile și comportamentele potrivite în diferite contexte.

O parte dintre activități s-au desfășurat în colaborare cu Serviciul Poliției Rutiere Sibiu, care a oferit demonstrații și sfaturi practice pentru toți participanții.

Poliția Sibiu subliniază că educația pentru siguranță începe de timpuriu, iar aceste activități ajută copiii să devină cetățeni responsabili și atenți la propria protecție.