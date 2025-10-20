risc major pentru români: nu trecem peste iarnă dacă nu se repornesc termocentralele pe cărbune

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a lansat luni un avertisment privind pregătirea României pentru iarna 2025, subliniind importanța menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune pentru a evita problemele în alimentarea cu energie electrică.
„Este imperios necesar să avem aceste centrale pe cărbune, pentru a putea trece cu bine peste iarnă”, a declarat Ivan. Oficialul a precizat că riscurile au fost identificate într-un studiu amplu, care a analizat 6.000 de parcele, prezentat comisiei de specialitate, relatează Mediafax.
Ministrul a recunoscut că situația economică este dificilă, România înregistrând cel mai mare preț al energiei electrice raportat la veniturile populației din Uniunea Europeană. „Este o situație cu care ne confruntăm cu responsabilitate, împreună cu producătorii și operatorii din piață, pentru a putea reduce facturile finale”, a explicat Ivan.
Oficialul a subliniat că problemele sistemului energetic nu pot fi rezolvate peste noapte. „Nu poți să rezolvi în câteva săptămâni ceea ce s-a construit în 30 de ani. De aceea este esențial să folosim capacitățile existente de producție, pe hidro, nuclear și gaz, și să redirecționăm resursele disponibile către stocare”, a afirmat ministrul.
Bogdan Ivan a mai spus că România urmărește ca, în trei ani, să treacă de la statutul de importator net de energie la o țară autosuficientă, capabilă să furnizeze energie și altor state din regiune.
