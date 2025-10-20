Un studiu național realizat în prima jumătate a anului 2025 de Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) arată că 72% dintre români preferă carnea de porc românească. Totuși, majoritatea consumatorilor întâmpină dificultăți în a o identifica corect în magazine sau nu au informații suficiente despre proprietățile acesteia, scrie Mediafax.

Carnea de porc rămâne un aliment de bază în dieta românilor, aproape jumătate dintre aceștia consumând-o de două-trei ori pe săptămână sau mai des. Studiul relevă că tinerii între 18 și 24 de ani au cel mai ridicat consum zilnic.

Principalele motive pentru alegerea cărnii de porc românești sunt gustul, tradiția și identitatea culturală. Astfel, 39% dintre respondenți o consideră „parte din tradiția românească”, 29% spun că „este carnea cu care au crescut”, iar 45% o apreciază pentru versatilitatea în gătit.

Carnea românească este percepută mai favorabil decât cea din import în privința gustului (34%), prospețimii (32%), familiarității cu gustul copilăriei (32%) și sănătății (28%). Cu toate acestea, expresia „produs în România” nu garantează întotdeauna proveniența locală, ceea ce face dificilă alegerea conștientă a produselor locale.

„Românii vor să aleagă produse locale, dar au nevoie de mai multă transparență și educație alimentară. Este important ca populația să știe că porcul românesc înseamnă un lanț complet local – de la fermă la abatorizare și procesare”, a declarat Adrian Balaban, președintele APCPR.

România se află printre cele mai mari piețe de consum de carne de porc din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de aproximativ 37 de kilograme pe locuitor anual. Țara are peste 200 de ferme comerciale autorizate și peste 80 de abatoare, care oferă locuri de muncă pentru peste 20.000 de persoane.

Studiul APCPR a fost realizat de agenția Izi Data pe un eșantion reprezentativ de 1.000 de persoane din toate regiunile țării, echilibrat pe sexe și grupe de vârstă, și a inclus atât mediul urban (55%), cât și mediul rural (45%).