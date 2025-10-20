s-a resuscitat sibiul: csu, victorie la scor în deplasarea de la tg. mureș / video

CSU Sibiu a reușit luni primul succes în actualul sezon al Ligii Naționale, 96-76 în deplasare cu CSM Tg. Mureș, în etapa a V-a a Ligii Naționale.

Pivoții anunțați de CSU că nu se mai contează pe ei, Edwards și Parker au fost pe teren la Tg. Mureș, însă probabil a fost ultimul lor joc pentru Sibiu. În schimb, a revenit pe teren bosniacul Adamovic, chinuit de la startul sezonului de o accidentare.

Sibienii și-au arătat din start intenția de a câștiga și a condus rapid cu 9-3. Echipa oaspete a continuat să joace neașteptat de bine și după primul sfert conducea cu 27-18.

Sfertul al doilea a fost unul echilibrat, adjudecat la limită de mureșeni, 19-18.

La pauza mare, CSU avea un avans consistent, 45-37.

Echipa lui Geert Hammink a continuat jocul foarte bun în defensivă și în sfertul al treilea, în care și-a consilodat avantajul. Sibienii au dominat clar al treilea sfert și s-au desprins la 18 puncte înainte de ultimul act: 57-75.

Sibienii nu au avut emoții deloc, au condus și cu 21 puncte cu 1 minut înainte de final. A fost 96-76 pentru CSU, care a sărbătorit prima victorie în actaulul sezon și dă semne de reviriment. În următoarea etapă, CSU Sibiu se deplasează la CSM Ploiești,

CSU SIBIU: Randolph Jr. 25, Stone 17, Edwards 13, Zetos 11, Pratt 9, Fîntînă 5, Blidaru 5, Roschnafsky 4, Drăgan 3, Parker 2, Adamovic 2.