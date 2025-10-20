se îngroașă gluma: fc hermannstadt pierde și cu miercurea ciuc și se “scufundă” în clasament / video foto

FC Hermannstadt este pe perfuzii după ce a pierdut al treilea meci consecutiv la Sibiu, 0-2 cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Doar 1000 de sibieni au venit luni pe ”Municipal” să susțină pe FC Hermannstadt, lumea fiind total dezamăgită de ultimele rezultate.

În tribună a fost însă legendarul antrenor Viorel Hizo, cel care susține echipa la fiecare joc de acasă.

De la sibieni au absentat Karo, Stoica și Balaure, indisponibili. Venită după două eșecuri consecutive pe teren propriu, echipa lui Măldărășanu avea doar varianta victoriei, pentru a ieși din subsolul clasamentului.

FC Hermannstadt a început în atac, dar Gjorgjjevski a tras slab din 16 metri. Prima ocazie mare a Sibiului vine în minutul 14, după un corner, când Bejan a reluat cu capul, dar Paszka a salvat miraculos de pe linia porții.

După 18 minute, mijlocașul sibienilor, Albu resimte o ușoară accidentare și pe teren intră Biceanu.

Antwi recuperează o minge în jumătatea adversă, intră curajos în careul ciucanilor, scoate pentru Neguț, dar atacantul sibienilor reia dezamăgitor din poziție foarte bună. Apoi, Gjorgjjevski reia mult pe lângă din 6 metri, după o acțiune personală a lui Antwi.

După o centrare din stânga, Căpușă vine bine din spate, se lovește de portarul Pap și fundașul sibian scapă din fericire fără a fi accidentat.

Măldărășanu le-a cerut toată săptămâna jucătorilor săi să nu mai facă erori în defensivă, dar luxemburghezul Selimovic gafează într-un mod penibil, întoarce moale o minge către propriul portar, Eppel zice mulțumesc și înscrie fără probleme în minutul 39, după ce îl driblează pe Căbuz.

Repriza se încheie cu bara internaționalului K. Ciubotaru, șut în transversală din 16 metri. Astfel, ciucanii intră la pauză în avantaj, un rezultat total nemeritat după ocaziile imense ratate de FC Hermannstadt.

Chițu intră în minutul 55 în locul inexistentului Jair. Neguț are prima șansă a părții secunde, trage bine de la 20 de metri, Pap intervine.

Din minutul 67, Măldărășanu trage ultimele cartușe și mizează pe Buș și Stancu, iar sibienii rămân cu doi fundași centrali.

FC Hermannstadt a scăzut însă mult ritmul ofensiv și nu reușește să mai creeze pericol la poarta ciucanilor. Din nimic, Ivanov gafează și Jebari înscrie spectaculos în minutul 77, cu un șut de la 25 de metri și totul se năruie pentru ardeleni. Sibiul nu are reacție și depune armele.

Puținii fani sibieni părăsesc tribuna din minutul 85, în semn de protest pentru rezultatele foarte slabe din acest sezon pentru trupa lui Măldărășanu.

Cu 10 puncte din 13 meciuri, FC Hermannstadt cade pe locul 14 și poate ajunge pe 15, dacă Petrolul nu pierde cu CFR Cluj.

FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă (Stancu 67), Bejan, Selimovic – Antwi, Albu, Ivanov, Ciubotaru – Jair (Chițu 55), Gjorgjjevski (Buș 67), Neguț. Antrenor: Marius Măldărășanu