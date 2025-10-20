sindicaliștii de la bns îndeamnă angajații poștei române să nu semneze noile fișe de post

Blocul Național Sindical (BNS) trage un semnal de alarmă și îi îndeamnă pe lucrătorii Poștei Române să refuze semnarea documentelor prin care ar urma să-și schimbe încadrarea din „factor poștal” sau „agent poștal” în „curier poștal”.

Sindicaliștii acuză conducerea companiei că vrea să reducă salariile și să modifice unilateral contractele individuale de muncă.

Conform Mediafax, directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a transmis o înștiințare internă prin care anunță că, începând cu data de 1 noiembrie 2025, toți salariații din activitățile de distribuire, atât din mediul urban, cât și rural, ar urma să semneze noi fișe de post aferente funcției de „curier poștal”.

Sindicaliștii susțin că această schimbare aparent administrativă ascunde o modificare esențială a contractului de muncă, ce nu poate fi impusă unilateral.

„Potrivit art. 41, alin. (1) din Codul muncii, modificarea contractului individual de muncă nu se poate face decât cu acordul părților. Nu se poate impune salariatului de către angajator”, transmite BNS.

BNS avertizează că trecerea la denumirea de „curier poștal” ar putea duce la retrogradarea profesională a mii de lucrători, care ar putea fi considerați „necalificați”, pierzând astfel dreptul la salarii mai mari și la anumite forme de protecție profesională.

Mai mult, organizația sindicală subliniază că ocupația de „curier poștal” nici măcar nu există în prezent în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR).

„Domnul director general vrea ca salariații să renunțe la ocupații recunoscute oficial, pentru a fi plătiți ca lucrători necalificați”, acuză reprezentanții sindicatului, susținând că managementul companiei caută să facă economii „pe spatele angajaților”.

BNS le recomandă tuturor lucrătorilor să nu semneze noile documente fără consultarea sindicatelor sau a unui reprezentant legal, avertizând că o astfel de schimbare ar putea avea consecințe ireversibile asupra salarizării și încadrării profesionale.