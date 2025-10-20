șoferi beți opriți în trafic la veștem și agârbiciu: au rămas fără permise

În ultimele zile, polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului.

Pe 19 octombrie, în jurul orei 16:15, în afara localității Veștem, la km 296 + 200 metri pe DN1, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Șelimbăr. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la nivelul Serviciului Rutier Sibiu.

De asemenea, pe 18 octombrie, în jurul orei 20:45, în localitatea Agârbiciu, polițiștii au oprit un autoturism condus pe strada Principală de un bărbat în vârstă de 52 de ani, din comuna Axente Sever. Testarea alcoolscopică a indicat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătorul auto a fost condus la recoltarea probelor biologice. Cercetările sunt în desfășurare la Secția nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever.

Având în vedere creșterea numărului de accidente rutiere în ultima perioadă, polițiștii rutieri recomandă: