În ultimele zile, polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului.
Pe 19 octombrie, în jurul orei 16:15, în afara localității Veștem, la km 296 + 200 metri pe DN1, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani, din comuna Șelimbăr. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la nivelul Serviciului Rutier Sibiu.
De asemenea, pe 18 octombrie, în jurul orei 20:45, în localitatea Agârbiciu, polițiștii au oprit un autoturism condus pe strada Principală de un bărbat în vârstă de 52 de ani, din comuna Axente Sever. Testarea alcoolscopică a indicat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar conducătorul auto a fost condus la recoltarea probelor biologice. Cercetările sunt în desfășurare la Secția nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever.
Având în vedere creșterea numărului de accidente rutiere în ultima perioadă, polițiștii rutieri recomandă:
-
Adaptarea vitezei la condițiile meteo-rutiere și păstrarea distanței în trafic;
-
Efectuarea manevrelor doar după o temeinică asigurare;
-
Evitarea opririi sau staționării în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor;
-
Folosirea luminilor de întâlnire și pe timpul zilei pentru o vizibilitate mai bună;
-
Echiparea corespunzătoare a autoturismului și verificarea condițiilor meteo înainte de plecare;
-
Pietonilor li se recomandă să traverseze doar prin locurile special amenajate și să se asigure temeinic înainte de a traversa strada.
Ultima oră
- Șoferi beți opriți în trafic la Veștem și Agârbiciu: au rămas fără permise 2 minute ago
- Flagrant pe un drum forestier: doi bărbați prinși cu lemne furate / foto 12 minute ago
- Fugar căutat în Germania, capturat la Cisnădie: reținut pentru furturi 14 minute ago
- Urmărit internațional, prins pe aeroportul din Sibiu: era căutat în Austria 20 de minute ago
- Lovitură pentru Guvernul Bolojan: CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale 34 de minute ago