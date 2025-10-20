Bărbatul în vârstă de 29 de ani, accidentat în data de 4 octombrie, pe DJ 106 A, după ce un copac a căzut peste autoturismul său, a fost externat.

Un accident grav a avut loc la începutul lunii octombrie, în zona Păltiniș, după ce un copac a căzut peste un autoturism, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. (DETALII AICI)

Tânărul a fost externat după ce a beneficiat de intervențiile chirurgicale necesare și de tratamentul aferent. „Pacientul în vârstă de 29 de ani, implicat într-un accident rutier la Păltiniș, la începutul acestei luni, a fost externat. La externare tânărul era conștient, cooperant, orientat temporo-spațial, în stare generală bună”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Sibiu.

