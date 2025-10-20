trecem la ora de iarnă! trenurile cfr vor circula după noul orar

Călătorii care folosesc trenul în noaptea dintre sâmbătă și duminică trebuie să știe că România revine la ora de iarnă, iar ora 4:00 va deveni ora 3:00. Compania Națională de Căi Ferate a transmis că circulația feroviară va fi adaptată la această schimbare, fără a afecta semnificativ mersul trenurilor.

Toate trenurile care pleacă înainte de ora 4.00 (ora de vară) vor respecta programul afișat, fără modificări.

Conform Mediafax, trenurile aflate în mers la momentul schimbării orei vor opri, în general, în prima stație de oprire pentru călători, unde vor aștepta trecerea oficială la ora Europei de Est.

Dacă un tren se află aproape de destinație, acesta nu va fi oprit special pentru schimbarea orei, ci va continua cursa normal.

Trenurile de marfă își vor continua traseul conform graficului stabilit, fără întreruperi suplimentare.

Ce se întâmplă cu trenurile internaționale

Statele vecine: Ungaria, Serbia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova, trec la ora de iarnă în același interval, astfel că trenurile internaționale care tranzitează frontiera nu vor avea abateri majore de orar, circulând conform programelor valabile în mersul trenurilor.

CFR recomandă pasagerilor să verifice din timp ora exactă de plecare înscrisă pe bilet, întrucât momentul în care „se dă ceasul înapoi” poate crea confuzii pentru cei care călătoresc noaptea.