Bărbat căutat internațional, prins la Aeroportul Sibiu.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în satul Nou, a fost reținut pe 19 octombrie la Aeroportul Sibiu, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Austria, pentru comiterea infracțiunii de furt.

Persoana a fost prezentată procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba, urmând ca procedurile legale să continue pentru predarea sa către autoritățile austriece.

Acțiunea evidențiază eficiența cooperării internaționale în cadrul mandatelor europene de arestare.