Bărbat căutat internațional, prins la Aeroportul Sibiu.
Un bărbat în vârstă de 32 de ani, domiciliat în satul Nou, a fost reținut pe 19 octombrie la Aeroportul Sibiu, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din Austria, pentru comiterea infracțiunii de furt.
Persoana a fost prezentată procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba, urmând ca procedurile legale să continue pentru predarea sa către autoritățile austriece.
Acțiunea evidențiază eficiența cooperării internaționale în cadrul mandatelor europene de arestare.
Ultima oră
- Urmărit internațional, prins pe aeroportul din Sibiu: era căutat în Austria 1 minut ago
- Lovitură pentru Guvernul Bolojan: CCR a declarat neconstituțională reforma pensiilor speciale 15 minute ago
- CNAIR anunță oficial: Transfăgărășan și Transalpina, închise circulației o oră ago
- Consultații gratuite pentru sibieni la Sala Transilvania. Sute de oameni au venit să își verifice sănătatea / video foto o oră ago
- De ce dai share dacă știi că faci rău?, replică memorabilă într-un film emblematic pentru ziua a treia la Astra Film Festival 2025 o oră ago