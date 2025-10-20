usr vrea referendum național după decizia ccr privind pensiile speciale

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat luni că formațiunea va propune organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției, dacă Curtea Constituțională a respins pe fond legea privind reforma pensiilor de serviciu.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției”, a declarat Fritz.

Liderul USR a subliniat că partidul său nu renunță la eliminarea privilegiilor și că Guvernul trebuie să meargă mai departe cu reforma. „Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului. Majoritatea românilor cere eliminarea acestor nedreptăți, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o soluție”, a adăugat el.

CCR a admis luni sesizarea de neconstituționalitate asupra legii privind reforma pensiilor de serviciu, ceea ce ar putea bloca una dintre cele mai controversate reforme promise de România în cadrul PNRR.