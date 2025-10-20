vești noi despre biciclistul acroșat de o mașină pe dn1

Bărbatul lovit de o mașină în timp ce mergea cu bicicleta, în Bradu, este internat la Secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean Sibiu.

Un biciclist, în vârstă de 67 de ani, domiciliat în localitatea Bradu, a fost lovit de mașină, duminică seara, în timp ce circula pe DN 1, pe sensul de mers Brașov – Sibiu. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Sibiu, vârstnicul este internat la ATI.

„Pacientul în vârstă de 67 de ani, adus în Serviciul UPU în cursul serii de duminică după ce a fost implicat într-un accident rutier, se află internat în cadrul Secției Neurochirurgie. La acest moment este la ATI, este ținut sub supravegherea medicilor specialiști și primește tratament pentru rănile suferite”, a transmis Cristina Bălău, purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Sibiu.

