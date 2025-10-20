vreme capricioasă în transilvania: încălzire temporară și precipitații locale

Temperaturi ce pot trece de 20 de grade săptămâna aceasta, apoi scad până la începutul lunii noiembrie, potrivit prognozei pentru perioada 20 octombrie – 2 noiembrie, transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Valorile termice diurne vor fi în creștere până spre weekend, apoi vor marca o scădere ușoară si treptată, astfel că vor crește de la valori de 9…12 grade spre maxime de 17…20 de grade în data de 24 octombrie, apoi vor scădea spre medii de 9…14 grade, valori în general ce se vor menține și în următoarea săptămână cu mici alternanțe de la o zi la alta. Temperaturile nocturne vor crește de asemnea de la valori în general negative în prima noapte spre medii de

4..8 grade. În cea de-a doua săptămână, minimele nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar în medie se vor situa între 0 și 5 grade. Primele patru zile vor fi lipsite de precipitații, după care temporar va ploua, dar probabilitatea mai mare se va menține în intervalul 25-29 octombrie, când local și cantitățile vor putea fi mai însemnate.

Cum va fi vremea la munte

Regimul termic, atât cel diurn cât și cel nocturn, vor avea o tendință de creștere în intervalul 20…25 octombrie, ceea ce se va transpune în medii ale valorilor maxime de la 6 spre 12 grade și ale minimelor ce debutează cu -6..-4 grade și ajung la 4…6 grade. După această perioadă se va răci, astfel că, în data de 28 octombrie, maximele vor scădea spre 4…6 grade și minimele spre -2…0 grade, dar până la sfârșitul celei de a doua săptămâni nu vor mai varia semnificativ. Temporar vor fi precipitații, izolate și slabe cantitativ, dar cu o probabilitate mai mare în intervalul 25…30 octombrie, aria precipitațiilor se va extinde și vor mai crește în intensitate.