directorii de la cfr amenințați cu demiterea de către ministrul transporturilor

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a avertizat directorii CFR Călători și CFR Infrastructură că riscă să fie demiși dacă nu rezolvă rapid problemele care afectează circulația trenurilor.

„Le cer directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale. În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor”, a declarat Șerban.

Ministrul a subliniat că situația are un impact social major și că autoritățile au alocat deja 243 de milioane de lei pentru CFR Călători, sumă destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei către CFR Infrastructură. Această acțiune ar trebui să permită directorului CFR Călători, Traian Preoteasa, să stingă conflictul care afectează în primul rând călătorii.

Ciprian Șerban a mai spus că directorul CFR Infrastructură, Ion Simu, trebuie să gestioneze situația „lucid, astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă”.

Ministrul a reamintit că, deși managementul celor două companii este selectat conform Ordonanței 109/2011 privind managementul corporativ, directorii trebuie să înțeleagă rolul social al activităților pe care le desfășoară. „Principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice, ci să ofere servicii de calitate. Cine nu înțelege acest lucru va pleca acasă”, a adăugat Șerban.