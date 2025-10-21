Sofia Corradi, profesoară de științe ale educației la Universitatea Roma Tre și fondatoarea programului european Erasmus, a murit la vârsta de 91 de ani.

Cunoscută drept „Mama Erasmus”, Corradi a fost una dintre cele mai influente figuri din istoria educației europene, femeia care a transformat un vis, acela al unei generații unite prin cunoaștere, într-unul dintre cele mai durabile programe ale Uniunii Europene.

Conform edupedu.ro, după ce a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „La Sapienza” din Roma, Sofia Corradi a obținut un Master in Comparative Law la Universitatea Columbia din Statele Unite, în 1957, grație unei burse Fulbright.

La întoarcerea în Italia, universitatea i-a refuzat recunoașterea diplomei de master, cerându-i să finalizeze din nou cursurile. Acea experiență de frustrare birocratică avea însă să devină scânteia unui proiect care a schimbat continentul.

În 1969, devenită consilier științific al Asociației Rectorilor Universităților Italiene, Corradi a elaborat un memorandum prin care propunea ca studenții să poată finaliza o parte din studiile lor la universități din alte țări, cu aprobarea facultăților.

Deși ideea a fost inițial susținută de ministrul Educației Mario Ferrari Aggradi, proiectul nu a fost adoptat atunci din motive politice. Zece ani mai târziu, în 1976, propunerea Sofiei Corradi a fost preluată la nivelul Comunității Economice Europene și a dus la apariția Joint Study Programs, precursorii programului Erasmus.

De atunci, peste un milion de tineri participă anual la programele Erasmus+, iar expresia „Erasmus mi-a schimbat viața” a devenit un refren comun pentru generații întregi de studenți europeni.

Omagii din întreaga Europă

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu emoționant:

„Visa la un tineret european care să se întâlnească și să se îmbogățească din diferențele sale. Milioane de studenți îi datorează o bucată din viața și orizontul lor. Un omagiu adus Mamei Erasmus, al cărei vis continuă să construiască Europa noastră.”

Ministrul italian al Universităților, Anna Maria Bernini, a scris la rândul său:

„Dispariția Sofiei Corradi este o veste incredibil de tristă. Viziunea sa va dăinui în fiecare student care pleacă, crescând, aducând cu sine o bogăție extraordinară de experiență. Fiecare valiză va purta o parte din visul său: cunoașterea celorlalți este cea mai bună modalitate de a construi Europa.”

Programul Erasmus, care poartă numele umanistului olandez Erasmus din Rotterdam, a devenit între timp Erasmus+, reunind inițiative din domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.

Între 2021 și 2027, Uniunea Europeană a alocat 26 de miliarde de euro pentru continuarea acestui program care a schimbat viețile a milioane de tineri și a consolidat ideea unei Europe unite prin educație, diversitate și mobilitate.