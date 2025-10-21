ziar woman in interior, portret老太女性在室内的肖像, senior woman smiling, fotografie de femeie în interior pentru știri locale, imagine pentru articol despre experiență și înțelepciune.

Sofia Corradi, profesoară de științe ale educației la Universitatea Roma Tre și fondatoarea programului european Erasmus, a murit la vârsta de 91 de ani.

Cunoscută drept „Mama Erasmus”, Corradi a fost una dintre cele mai influente figuri din istoria educației europene, femeia care a transformat un vis, acela al unei generații unite prin cunoaștere, într-unul dintre cele mai durabile programe ale Uniunii Europene.

Conform edupedu.ro, după ce a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea „La Sapienza” din Roma, Sofia Corradi a obținut un Master in Comparative Law la Universitatea Columbia din Statele Unite, în 1957, grație unei burse Fulbright.

La întoarcerea în Italia, universitatea i-a refuzat recunoașterea diplomei de master, cerându-i să finalizeze din nou cursurile. Acea experiență de frustrare birocratică avea însă să devină scânteia unui proiect care a schimbat continentul.

În 1969, devenită consilier științific al Asociației Rectorilor Universităților Italiene, Corradi a elaborat un memorandum prin care propunea ca studenții să poată finaliza o parte din studiile lor la universități din alte țări, cu aprobarea facultăților.

Deși ideea a fost inițial susținută de ministrul Educației Mario Ferrari Aggradi, proiectul nu a fost adoptat atunci din motive politice. Zece ani mai târziu, în 1976, propunerea Sofiei Corradi a fost preluată la nivelul Comunității Economice Europene și a dus la apariția Joint Study Programs, precursorii programului Erasmus.

De atunci, peste un milion de tineri participă anual la programele Erasmus+, iar expresia „Erasmus mi-a schimbat viața” a devenit un refren comun pentru generații întregi de studenți europeni.

Omagii din întreaga Europă

Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a adus un omagiu emoționant:

„Visa la un tineret european care să se întâlnească și să se îmbogățească din diferențele sale. Milioane de studenți îi datorează o bucată din viața și orizontul lor. Un omagiu adus Mamei Erasmus, al cărei vis continuă să construiască Europa noastră.”

Ministrul italian al Universităților, Anna Maria Bernini, a scris la rândul său:

„Dispariția Sofiei Corradi este o veste incredibil de tristă. Viziunea sa va dăinui în fiecare student care pleacă, crescând, aducând cu sine o bogăție extraordinară de experiență. Fiecare valiză va purta o parte din visul său: cunoașterea celorlalți este cea mai bună modalitate de a construi Europa.”

Programul Erasmus, care poartă numele umanistului olandez Erasmus din Rotterdam, a devenit între timp Erasmus+, reunind inițiative din domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.

Între 2021 și 2027, Uniunea Europeană a alocat 26 de miliarde de euro pentru continuarea acestui program care a schimbat viețile a milioane de tineri și a consolidat ideea unei Europe unite prin educație, diversitate și mobilitate.

